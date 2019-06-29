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"Это войдет в историю": Трамп внезапно помирился с другом Путина на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами.

Как сообщает агентство "Синьхуа", Вашингтон обязался не вводить новые пошлины на товары из Китая. При этом конкретные вопросы будут урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран.

Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. В ходе встречи Трамп заявил, что американская сторона готова к заключению честной торговой сделки. По его словам, это войдет в историю.

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

xinhuanet.com

Отмечается также, что США отказались от введения новых пошлин для китайских товаров по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров", — говорится в сообщении агентства People's Daily China в Twitter.

О том, что США и Китай готовы прервать торговую войну, стало известно 27 июня накануне переговоров. Неизвестно, сколько продлится перемирие — источники в Пекине и Вашингтоне назвали срок в 6 месяцев, но подчеркнули, что это лишь прогноз, а не достоверные сведения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

  • Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами было обложено практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

  • 20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

  • 11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов.

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Персоны
Дональд ТрампСи Цзиньпин
Место
США
Теги
торговая войнаСША
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Чем лучше отношения между США и КНР, тем меньше рашка нужна кому бы то ни было
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Крым Андрей
Крым Андрей
Дегенераты, а Си Цзиньпин правда друг Путина? Это кто вам сказал? Си? Или сам...?
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Крым Андрей,ладно путин, холоп у Цзиньпиня,так тебя больше устроит и ближе к тебе холоп сколенвстающий.
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bruno jordano
bruno jordano
З Кім Чeн Ином тeж 《помирився》
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