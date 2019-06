"Это войдет в историю": Трамп внезапно помирился с другом Путина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами.

Как сообщает агентство "Синьхуа", Вашингтон обязался не вводить новые пошлины на товары из Китая. При этом конкретные вопросы будут урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран.

Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. В ходе встречи Трамп заявил, что американская сторона готова к заключению честной торговой сделки. По его словам, это войдет в историю.

Отмечается также, что США отказались от введения новых пошлин для китайских товаров по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров", — говорится в сообщении агентства People's Daily China в Twitter.

