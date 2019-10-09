Трамп спровоцировал падение мировых цен на нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду, 9 октября, упали в ходе азиатских торгов.

Сырье дешевеет в ожидании начала торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить глобальный спрос на энергоносители.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,03 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent упали ICE Futures

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,6% – до 52,42 доллара за баррель.

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 1,2% до 54,16 доллара за баррель

Котировки Urals упали Maanimo

На настроениях трейдеров сказалось решение Минторга США включить 28 китайских компаний в список фирм, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, передает "Интерфакс".

В частности, стало известно, что администрация президента США активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

"Возросшая напряженность в отношениях США и КНР за последние часы спровоцировала выход инвесторов из рискованных активов. Нефть дешевеет вместе с падением рынка акций и цен других активов, чувствительных к изменению перспектив глобального экономического роста, которые могут ухудшиться", – резюмировал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Сырье дешевеет в ожидании начала торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить глобальный спрос на энергоносители

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

В августе 2019 года обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

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