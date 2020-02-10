Трамп сокращает иностранную помощь: в США объяснили, что ждет Украину

Бюджет Соединенных Штатов на 2021 год предусматривает сокращении расходов на помощь иностранным государствам и сохранение помощи Украине.

Ожидается, что американский лидер Дональд Трамп огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год в размере $4,8 трлн, передает The Wall Street Journal.

В частности, в бюджете предусмотрен рост расходов на оборону на 0,3% до $740,5 млрд при сокращении "иностранной помощи" на 21%.

На иностранную помощь в 2020 году выделено $55,7 млрд, в новом бюджете на эти цели предусматривается $44,1 млрд. При этом объем помощи Украине сокращать не планируется.

По словам источников, в проекте нового бюджета будет учитываться необходимость наращивания расходов на противодействие экономикам России и Китая.

Американский лидер Дональд Трамп огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год в размере $4,8 трлн

Как писал OBOZREVATEL:

США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Также стало известно, что администрация Трампа сорвала быструю оборонную помощь Украине.

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