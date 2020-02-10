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10 февраля • обновлено в 11:38
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Трамп сокращает иностранную помощь: в США объяснили, что ждет Украину

1.1т
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Бюджет Соединенных Штатов на 2021 год предусматривает сокращении расходов на помощь иностранным государствам и сохранение помощи Украине.

Ожидается, что американский лидер Дональд Трамп огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год в размере $4,8 трлн, передает The Wall Street Journal.

В частности, в бюджете предусмотрен рост расходов на оборону на 0,3% до $740,5 млрд при сокращении "иностранной помощи" на 21%.

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На иностранную помощь в 2020 году выделено $55,7 млрд, в новом бюджете на эти цели предусматривается $44,1 млрд. При этом объем помощи Украине сокращать не планируется.

По словам источников, в проекте нового бюджета будет учитываться необходимость наращивания расходов на противодействие экономикам России и Китая.

Американский лидер Дональд Трамп огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год в размере $4,8 трлн

Американский лидер Дональд Трамп огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год в размере $4,8 трлн

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Военная помощь Украине
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
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Громозека Иван
Громозека Иван
Плять, сколько можно побираться?!!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Громозека Иван, С этим ничего не могут они поделать - это в генах
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