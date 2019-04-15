Трамп собрал десятки миллионов на переизбрание

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более 40 млн долларов пожертвований на проведение своей предвыборной кампании.

При этом лишь по итогам первого квартала кампания по переизбранию американского лидера собрала более 30 млн долларов, сообщает CNN.

Средний вклад оценивается примерно в 34 доллара. При этом почти 99% пожертвований составляли 200 долларов или меньше.

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Таким образом, собранная Трампом сумма уже превысила бюджеты демократов: сенатора от Вермонта Берни Сандерса (18,2 млн долларов) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис (12 млн долларов).

Суммарно восемь потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии США собрали 65,8 млн долларов.

"Стратегия Трампа заключается в том, чтобы собрать как можно больше денег и контролировать национальное обсуждение", – прокомментировала соответствующую информацию Натан Гонзалес – редактор негосударственного сайта Inside Elections, занимающегося политическим анализом.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подписал банковский чек на 100 тысяч долларов (часть зарплаты главы Белого дома) в пользу Министерства внутренней безопасности страны. Соответствующие средства поступят на счета ведомства в качестве пожертвования.

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