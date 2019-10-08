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8 октября • обновлено в 13:24
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Трамп пригрозил миру новым ядерным оружием

2.3т Читать материал на украинском

В США начали разработку новейшего ядерного оружия, которое может быть засекречено.

Также в Штатах создают подводные лодки абсолютно нового образца, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп отметил, что в ближайшие недели военные могут продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

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"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то (из новых систем. – Ред.) мы продемонстрируем, а что-то нет", – сообщил он.

Трамп подчеркнул, что Штаты сейчас развивают и обновляют ядерные вооружения.

"Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", – акцентировал глава Белого дома.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ядерное оружие
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вова уже заказал новый мультик! Скоро США задрожит от страха!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кульшин Владимир, если это все мультики, то чего сша так забегали и оружие новое решили создать?
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