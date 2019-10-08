Трамп пригрозил миру новым ядерным оружием

В США начали разработку новейшего ядерного оружия, которое может быть засекречено.
Также в Штатах создают подводные лодки абсолютно нового образца, сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США Дональд Трамп отметил, что в ближайшие недели военные могут продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.
"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то (из новых систем. – Ред.) мы продемонстрируем, а что-то нет", – сообщил он.
Трамп подчеркнул, что Штаты сейчас развивают и обновляют ядерные вооружения.
"Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", – акцентировал глава Белого дома.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
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