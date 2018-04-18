Трамп не передумал: в США подтвердили новые санкции против России

Новые санкции против России никто не отменял и сейчас они находятся на рассмотрении в администрации США и прорабатываются на межведомственном уровне.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает "Укринформ".

"Дополнительные санкции в настоящее время находятся на рассмотрении", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Новости Великобритания и США готовят новые санкции против России

Она уточнила, что речь идет о новых ограничениях "против россиян и против российских учреждений", и этот вопрос обсуждается в администрации "на межведомственном уровне".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы отсрочил введение новых антироссийских санкций.