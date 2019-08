Трамп нанес неожиданный удар по Китаю: что решил

Президент США Дональд Трамп решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объемом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

"С 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых мы с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%", – написал он.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!