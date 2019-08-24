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Трамп нанес неожиданный удар по Китаю: что решил

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Президент США Дональд Трамп решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объемом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

Дональд Трамп ужесточил пошлины для Китая

Дональд Трамп ужесточил пошлины для Китая

"С 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых мы с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и призвал отечественные компании срочно искать альтернативу рынку КНР, что обрушило рынки акций на Уолл-стрит.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
пошлины
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