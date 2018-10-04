''Россия подыгрывает'': как высокие цены на нефть ударят по Украине

В результате подорожания нефти на мировых рынках в Украине могут значительно повыситься цены на многие товары, поскольку наша экономика энергонезависимая.

В своем блоге на OBOZREVATEL эксперт по энергетическим вопросам Валерий Боровик подчеркнул тот факт, что практически всю нефть наша страна импортирует, поэтому экономика Украины сильно зависит от цен на нефть.

"Если нефть дорожает на мировых рынках - конечно, у нас будут дорожать товары. Тенденция подорожания пока не остановится из-за позиции стран ОПЕК о том, что добыча нефти увеличивать не планируют, поэтому и цены в ближайшее время снижаться не будут. Такой позиции подыгрывает и Россия, потому что высокие цены на нефть выгодны ее экономике", - написал он.

Боровик считает, что рано или поздно цены на нефть все же начнут падать, но сроки спрогнозировать пока невозможно. Также он считает, что давать какой-либо прогноз цен на бензин невозможно, поскольку на них влияют множество факторов: курс гривни, инфляция и экономические показатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября цены на нефть достигли рекордного за 4 года значения. Так, баррель "черного золота" марки Brent на Лондонской бирже подорожал до $84.