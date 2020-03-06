Дубилет подвел итоги работы старого Кабмина: топ-7 значимых проектов

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет собрал 50 проектов, которые команда прошлого правительства воплотила или планировала воплотить.

Об этом он написал у себя в Facebook.

OBOZREVATEL выбрал из них топ-7 наиболее значимых:

Борьба с поддельными лекарствами. Схема с Гонконгом.

Запуск электронной системы с целью очистки рынка от подделок. Здесь, по словам Дубилета, обнаружили, что электронная система была создана игроками рынка еще в прошлом году, но из-за странной "схемы с Гонконгом" проект не запускался. Сейчас попытаются сделать аудит софта и запустить пилот.

Зарплаты министров и заместителей.

В прошлом месяце внедрили новую систему оплаты на политических должностях. Дубилет рассказал, что убрали зоопарк премий и надбавок, оставили только один тип премии, привязанный к KPI. Ограничили сверху оклад и премии, привязав их через коэффициент к средней зарплате в Украине. Таким образом, зарплата министров начала расти (или падать) вместе с доходами населения. Более сложную реформу зарплат и количества иерархий по всей вертикали Кабмина власти планировали на май.

Интеграция реестров земли, прав и налоговой.

Правительство начало проект по интеграции трех сложных систем - реестра земли, реестра прав и данных налоговой. Цель - автоматизировать и, соответственно, значительно повысить эффективность процесса сбора налогов на землю. Идеальная картинка: гражданин получает налоговый инвойс и оплачивает его в пару кликов (собственно, касается не только налога на землю, но и других).

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Упрощение процедуры для иностранцев - больше туризма и инвестиций.

"Мы должны были убрать дурацкую процедуру, на которую всегда жаловались иностранцы из стран с упрощенным визовым режимом. Сейчас, чтобы остаться больше, чем на 90 дней, они отдельно выезжать за границу", - написал Дубилет, добавив, что власти должны бюрократически упростить получение вида на временное пребывание.

Избавиться от зарплатного рабства.

Путем упрощения для бухгалтеров работы с зарплатной ведомостью правительство планировало избавиться от так называемого зарплатного рабства - когда человек не может свободно выбирать банк, через который получает зарплату.​​

Борьба с рейдерством - iGov, Двухфакторная авторизация, Opendatabot.

По словам Дубилета, им удалось запустить подачу жалоб через iGov (очень важно, чтобы собственность возвращалась по решению антирейдерской комиссии моментально, а не неделями, как раньше), запустили двухфакторную авторизацию для регистраторов (защита от хакеров), сделали апдейты сервисов вроде Opendatabot почти без задержки, чтобы жертвы могли оперативно получать информацию.

Запретили выплаты зарплат и командировочных служащим наличными.

Экс-министр отмечает, что наличные - это непрозрачно и неэффективно. Только на банковские комиссии за наличные органы исполнительной власти тратили около 60 млн грн в год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет останется работать в правительстве. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире "Право на владу" в четверг, 5 марта. При этом на какой именно должности останется Дубилет – пока неизвестно.

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