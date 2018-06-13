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Тарифы на коммуналку в Украине: в Кабмине озвучили важный нюанс

1.4тЧитать новость на украинском

Минстерство регионального развития, строительства и ЖКХ должно окончательно передать тарифообразование органам местного самоуправления и обеспечить ответственность перед гражданами.

"В условиях реформы децентрализации мы предприняли шаги не только по направлению к финансовой децентрализации, но и тарифной. Полномочия по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги передаются местной власти", – отметил глава ведомства Геннадий Зубко, информирует "Правительственный портал".

По его словам, уже многие города вышли из условий тарифообразования независимого регулятора – НКРЭКУ и самостоятельно составляют тарифы, определяют, насколько они экономически обоснованы, а также какую помощь можно оказать своим коммунальным предприятиям из местных бюджетов.

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"Но мы хотим довести этот процесс до конца, чтобы местное самоуправление по всей территории Украины самостоятельно составляло тарифы на тепло- и водоснабжение, а главное – отчиталось перед своей общиной, почему установлен именно такой тариф", – отметил Зубко.

Министр подчеркивает, что это повысит качество тепло- и водоснабжения, поскольку в первую очередь местные власти будут заинтересованы в повышении уровня услуг ЖКХ. Кроме этого, жители смогут контролировать соответствие цены и качества полученных коммунальных услуг.

Зубко также заявил, что сейчас уже есть новый состав НКРЭКУ и ведутся переговоры по окончательному завершению тарифной децентрализации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на Обозревателе.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Геннадий Зубко
Место
Украина
Объект
Министерство регионального развития и ЖКХ
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