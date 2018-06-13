Тарифы на коммуналку в Украине: в Кабмине озвучили важный нюанс

Минстерство регионального развития, строительства и ЖКХ должно окончательно передать тарифообразование органам местного самоуправления и обеспечить ответственность перед гражданами.

"В условиях реформы децентрализации мы предприняли шаги не только по направлению к финансовой децентрализации, но и тарифной. Полномочия по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги передаются местной власти", – отметил глава ведомства Геннадий Зубко, информирует "Правительственный портал".

По его словам, уже многие города вышли из условий тарифообразования независимого регулятора – НКРЭКУ и самостоятельно составляют тарифы, определяют, насколько они экономически обоснованы, а также какую помощь можно оказать своим коммунальным предприятиям из местных бюджетов.

"Но мы хотим довести этот процесс до конца, чтобы местное самоуправление по всей территории Украины самостоятельно составляло тарифы на тепло- и водоснабжение, а главное – отчиталось перед своей общиной, почему установлен именно такой тариф", – отметил Зубко.

Министр подчеркивает, что это повысит качество тепло- и водоснабжения, поскольку в первую очередь местные власти будут заинтересованы в повышении уровня услуг ЖКХ. Кроме этого, жители смогут контролировать соответствие цены и качества полученных коммунальных услуг.

Зубко также заявил, что сейчас уже есть новый состав НКРЭКУ и ведутся переговоры по окончательному завершению тарифной децентрализации.

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