"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов

В оккупированном Донецке в супермаркетах наблюдается тотальный дефицит продуктов – полки с товарами заполнены лишь на 10%.

Об этом сообщают местные жители в Twitter. Блогер "Хочу домой" обнародовал фотографии из супермаркета "Амстор" в Донецке на бульваре Шевченко.

"Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, все?" - говорится в комментарии.

Он также добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в супермаркете "Амстор", расположенном возле цирка.

Донецк

СУПЕРмаркет "Амстор", б. Шевченко

Полки заполнены на 10%. Такого за эти пять лет еще не было.

Видимо, ВСЁ? pic.twitter.com/T1sA5LdoPh — hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 4 марта 2019 г.

В комментариях пользователи начали искать причины ситуации: "реально там такое изобилие?", "Да, когда то яблоку негде было упасть!!!", "Так ведь и населения стало намного меньше", "Наверное, все нарасхват", "Совок рулит, а у меня где то карточка лежит, амсторовская, в 14 было много бонусов", "Гадом буду укр дрг все сьели, а шо не сьели по скрепной традиции подавили тракторами гордые новоросы, чтобы не кормить Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов. В то время как в Украине минималка достигла 4173 грн, на неподконтрольной территории платят в 3-4 раза меньше.

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