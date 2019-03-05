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/Новости экономики

"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов

111.9тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке в супермаркетах наблюдается тотальный дефицит продуктов – полки с товарами заполнены лишь на 10%.

Об этом сообщают местные жители в Twitter. Блогер "Хочу домой" обнародовал фотографии из супермаркета "Амстор" в Донецке на бульваре Шевченко.

"Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, все?" - говорится в комментарии.

Он также добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в супермаркете "Амстор", расположенном возле цирка.

"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов

В комментариях пользователи начали искать причины ситуации: "реально там такое изобилие?", "Да, когда то яблоку негде было упасть!!!", "Так ведь и населения стало намного меньше", "Наверное, все нарасхват", "Совок рулит, а у меня где то карточка лежит, амсторовская, в 14 было много бонусов", "Гадом буду укр дрг все сьели, а шо не сьели по скрепной традиции подавили тракторами гордые новоросы, чтобы не кормить Киев".

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"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов
"Видимо, все?": в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов. В то время как в Украине минималка достигла 4173 грн, на неподконтрольной территории платят в 3-4 раза меньше.

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Место
Украина
Теги
ДНРпродукты
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Ветров Иван
Ветров Иван
Сами с голодухи скулите , какой то придурок пишет а лохи радуются,чему не понятно.Может расскажите откуда при блокаде в магазинах украинские продукты, а вообще Ставропольское,Владимеровские продукты ,даже хлеб с Перми, вот теперь одберите у Российского бизнеса такую кормушку,придурки!
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Domoviy Sergey
Domoviy Sergey
Для всех злорадствующих - снимите лапшу со своих ушей. Сеть "Амсторов" в Донецке не работает с 2014 года. Сенсация на пустом месте для лохов. Дефицита в Донецке нет, полно и российских товаров, и украинских, и белорусских. За дешевый бензин почему-то молчат укрпатриоты. Молчат за справедливые тарифы на коммуналку. Да, цены завышены, но почти сравнялись с украинскими. Зарплаты маловаты, но их всегда не хватает. Или в Украине уже европейские зарплаты?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Мечта умереть в совке начинает сбываться.
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Ilovaysk Jean
Ilovaysk Jean
Solenko Evgen, что говна поел от обозревателя? Вкусно?
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