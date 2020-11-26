Такого не было последние 10 лет, казна работает в режиме картотеки, – Кухта

Экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил, что такого бюджетного кризиса в новейшей истории Украины не было менее 10 лет.

Как написал он в своем блоге для "Лига.бизнес", по данным Государственного казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд по защищенным расходам. Это максимум с начала года и + 2 млрд к показателям предыдущей недели.

"Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки – к ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять. Одновременно, локдаун выходного дня и неизбежно надвигающегося полного локдауна повышают потребность в бюджетных расходах", – пояснил Кухта.

По подсчетам эксперта, самая простая программа поддержки – выплата 5000 грн минимальной зарплаты всем занятым в пораженных областях сферы услуг – стоит 20 млрд в месяц, а этих денег сейчас просто нет.

"Единственный нормальный способ решить проблему – быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, которое откроет нам доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы. Это означает принятия хоть немного адекватного бюджета на 2021 год – идут разговоры уже о приемлемости дефицита на уровне 5,3% от ВВП. Впрочем, непонятно, от какого прогнозного ВВП – с началом локдаунов очевидно, что макропрогноз, по которому составлен бюджет, надо пересматривать в сторону меньших темпов роста", – добавил Кухта.

Он подчеркнул, что хотя новые требования и требуют усилий, но по сравнению с временами, когда МВФ требовал повышения тарифов или пенсионного возраста, это, очевидно, не тяжелые условия.

Напомним, 26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потратила на погашение долгов в январе-сентябре каждую восьмую гривну из бюджета – 433 млрд грн. За этот же период общий государственный долг вырос на 347 млрд грн (17%) к 2,3 трлн грн.

По оценке Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение госдолга в 2020 году, на 32 млрд грн превысит план на год.