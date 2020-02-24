Попросили Зеленского наложить вето: в Минфине заявили об огромных убытках от скандальной "табачной правки"

Поправка к законопроекту №1049 по регулированию наценки на сигареты привела к недополучению государственным бюджетом Украины около 3 млрд грн акцизного налога.

Новые законодательные нормы вызвали возмущение производителей табачной отрасли и привели к приостановке работ на нескольких фабриках, сообщила пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.

Этот законопроект был возвращен в Верховную Раду с новыми предложениями от президента Владимира Зеленского.

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"По своей сути данная поправка никак не связана с содержанием законопроекта. Она не касалась единого счета, а имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет", – говорится в сообщении министерства.

"То есть задержка очень нужного бизнеса законопроекта из-за вредной поправки – это не только потеря времени, но и ущерб для всей страны", – добавила пресс-служба.

Указывается, что Кабмин обратился к президенту с предложением наложить вето на законопроект №1049.

Напомним:

4 октября 2019 года Рада приняла в целом законопроект №1049 "О введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования в документ группой депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Предлагалось установить торговую наценку (так называемую маржу) на продаваемые оптом и в розницу сигареты на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров готовит изменения к законодательству, согласно которым электронные сигареты в Украине приравняют к обычным и запретят курить их в общественных местах.

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