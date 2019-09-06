Директора НАБУ наказали за элитный отдых: что решил суд

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.

В частности, главе Национального антикоррупционного бюро Украины присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов – 3400 гривен, свидетельствует решение суда, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В решении говорится, что суд не считает возможным запретить Сытнику занимать государственные должности на один год, как этого требовал прокурор. Административное правонарушение не является основанием для увольнения директора НАБУ.

В то же время указанное постановление подлежит обжалованию в апелляционном суде.

"Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции", – сообщил адвокат директора НАБУ Владислав Кичи в комментарии "Украинской правде".

При этом Сытник заявил, что не считает себя виновным, и что 25 тысяч гривень за отдых заплатил сам.

Глава НАБУ отметил, что просил определенное лицо оплатить проживание на территории угодий, но вернул ему деньги, передает УНИАН.

"Чеки я, к сожалению, не сохранил. На сегодняшний день, если цитировать протокол, то моя вина заключается в том, что он (лицо, которое, по версии следствия, заплатило за отдых Сытника) заплатил за меня 25 тыс. грн – 10 тыс. по одному протоколу и 15 – по второму. На самом деле, я действительно просил снять мне жилье, и в дальнейшем с ним рассчитался. Материальных претензий ко мне не поступало. Почему были такие показания? Не знаю. Не знаю, что с ним там делали в прокуратуре", – сообщил Сытник.

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Он также акцентировал внимание на том, что заявил отвод председательствующему судье райсуда.

"Мы сделали заявление об отводе и направили в Высший совет правосудия заявление о наличии конфликта интересов", – резюмировал Сытник.

По данным OBOZREVATEL, отдых семьи директора НАБУ оплатил советник члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард" Николай Надейко. Мы располагаем документами с допроса советника. Так, на вопрос о том, за что такая щедрость или, может, он должен Сытнику, тот ответил: "ничего ему не должен и не обязан перед ним. Он принадлежит к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу".

Отдыхала семья высокопоставленного борца с коррупцией в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. Угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

Как рассказал Надейко, за период с 2017 по 2019 гг. Сытник побывал в угодье 5 раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен.

Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя.

Отметим, что во время отдыха в поместью Сытник пил элитный алкоголь: коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период с 2017 по 2019 года Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысячи.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

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