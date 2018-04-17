"Связи есть": Гройсман пояснил, чем аукнется разрыв с СНГ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что прекращение сотрудничества с Содружеством независимых государств не повлияет на экономику Украины.

"Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику", – сказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV, сообщает "Укринформ".

Вместе с тем он отметил, что у стран с общей границей "какие-то торговые связи тоже есть".

Гройсман пояснил, что сейчас Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы, и они будут обсуждаться правительством.

Как сообщал "Обозреватель", 12 апреля президент Петр Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах Содружества независимых государств.