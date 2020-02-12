Связана с ПриватБанком: Сытник назвал реальные причины своей отставки

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник связал внесение в парламент постановления об увольнении его с должности главы ведомства с делом ПриватБанка.

"То, что сейчас происходит, связано с так называемым делом рюкзаков, которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины", – сообщил он в интервью liga.net.

В то же время глава НАБУ отметил, что непонятно, почему попытка отстранить его от должности делается таким нецивилизованным способом.

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"Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается – думаю, мы получим ответы в ближайшее время", – резюмировал Сытник.

Глава НАБУ отметил, что ему непонятно, почему попытка отстранения делается таким нецивилизованным способом

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