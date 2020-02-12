Связана с ПриватБанком: Сытник назвал реальные причины своей отставки

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник связал внесение в парламент постановления об увольнении его с должности главы ведомства с делом ПриватБанка.
"То, что сейчас происходит, связано с так называемым делом рюкзаков, которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины", – сообщил он в интервью liga.net.
В то же время глава НАБУ отметил, что непонятно, почему попытка отстранить его от должности делается таким нецивилизованным способом.
"Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается – думаю, мы получим ответы в ближайшее время", – резюмировал Сытник.
Глава НАБУ отметил, что ему непонятно, почему попытка отстранения делается таким нецивилизованным способом
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Документ 11 февраля был передан на рассмотрение профильному комитету.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.
6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.
В декабре прошлого года Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.