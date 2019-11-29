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"За 5 минут до Третьей газовой": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, какие тарифы ждут украинцев

4.3т
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В пятницу, 29 ноября, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" нардепы, представители "Нафтогаза" и Кабмина обсудят последние проблемы рынка газа в Украине.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина", странице проекта в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.

Тема нового эфира – "За 5 минут до Третьей газовой". Политики попытаются дать ответы на вопросы, подорожает ли и так дорогой газ, как прекратить спекуляции вокруг тарифов, почему украинская газотранспортная система превращается из живого бизнеса на кусок железа и другие.

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"За 5 минут до Третьей газовой": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, какие тарифы ждут украинцев

Скрин видео

Участие в обсуждении примут:

  • Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Андрей Герус, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ;

  • Илья Пономарев, депутат Государственной думы РФ (2007–2016) (на связи Skype);

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Галина Третьякова, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики;

  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2014–2019);

  • Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской солидарности";

  • Алексей Кучеренко, нардеп от ВО "Батькивщина", заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ;

  • Юрий Витренко, исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз".

"Они говорят, а решает народ", – подчеркивается в анонсе нового выпуска ток-шоу.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как писал OBOZREVATEL, ранее среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" провели опрос о том, считают ли они жителей ОРДЛО врагами. Аудитория, которая репрезентативно представляет всю Украину, дала показательный ответ на этот вопрос.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Рынок газа Поставки газа в Украину Цена на газ
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
политика Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины НАК "Нафтогаз" газ Экономика Украины
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Чан Джеки
Чан Джеки
если зе закроет -свободу слова-то надо сразу его с его компаньенами закрывать.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Из окраинской ГТС можно будет сделать много буржуек.
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