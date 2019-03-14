Свинина в Украине дороже, чем в Европе: эксперт сказал почему

В Украине цена на свинину выше, чем в Европе из-за слишком высокой себестоимости выращивания свиней. В такой ситуации большинство фермеров не могут много зарабатывать.

Об этом в своем блоге написал генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, сообщает Delo.ua.

"1-1,1 евро за 1 кг живого веса в Европе против 1,4-1,6 евро в Украине. Разница в 40-60% может в ближайшие годы привести к потере рыночных позиций 2/3 промышленных свинокомплексов", — написал Бабенко.

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По его словам, для уменьшения себестоимости выращивания свиней нужно сделать несколько шагов. В частности, снизить затраты на корма.

"Сейчас в Украине затраты корма на 1 кг живого веса составляют 30-35 грн, для сравнения у фермера в ЕС эта сумма достигает 20 грн. Как их уменьшить? Во-первых, закупать или самостоятельно производить комбикорма по научно обоснованным рецептам, сбалансированные с точки зрения наличия белков и других полезных компонентов. В Украине же часто действуют или по принципу "что дешевле", или "кто даст больше откат технологу", — отметил Бабенко.

Эксперт добавил, что удешевить себестоимость выращивания свиней можно путем перехода на альтернативные ингредиенты кормов.

"Речь идет о спиртовой барде (отходы от производства спирта, жидкий корм. — Ред.) и сое углубленной гидротермической обработки, которая дает гораздо больше энергии поголовью, чем обычный "сухой" комбикорм", — пояснил он.

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Напомним, экспорт свинины в январе-феврале 2019 года сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Этой продукции было поставлено на $230 тысяч, что в 3,7 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Ряд специалистов связывают такую динамику, в частности, и с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС), которая продолжается в Украине уже около 5 лет. Болезнь приводит к уничтожению десятков тысяч голов свиней в год и наносит колоссальный материальный ущерб фермерам.

При этом импорт свинины в Украину за этот период вырос в 4,4 раза – до 4,4 тысяч тонн, что в денежном выражении составило $8 млн, что в пять раз больше, чем в январе-феврале 2018 года. Причем эта динамика сохраняется с прошлого года.

Стоит отметить, что Украина вошла в 2019 год с самым низким поголовьем свиней и крупного рогатого скота за все годы независимости.

В то же время ассоциация "Свиноводы Украины" прогнозирует небольшое увеличение производства свинины и продуктов из нее уже в этом году, сообщает пресс-служба ассоциации.

Ожидается, что в 2019 году производство мясопродуктов составит 750 тыс. тонн. Для примера, в 2018 году было произведено 744 тысяч тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году украинским фермерам упростили налоговую волокиту. Селяне, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, которые создали семейные фермерские хозяйства, теперь смогут работать по упрощенной системе налогообложения и ставке единого налога, установленной для четвертой группы.

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