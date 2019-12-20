Суп за 1800, виски за 35000: озвучены цены корпоратива "Слуги народа"

В сети опубликованы цены на еду, которую будут подавать в ресторане во время новогоднего корпоратива депутатов Верховной Рады Украины из партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Pavlovsky News. Авторы подчеркивают, что депутаты будут праздновать на территории КВЦ "Парковый", известного, как "вертолетная площадка Януковича".

Интерьер ресторана, в котором пройдет корпоратив

"Говорят, охрана будет не допускать на мероприятие даже с телефонами. Я постараюсь для вас максимально широко осветить самую политическую вечеринку перед Новым годом. А пока есть время изучить меню, по которому будут заказывать "Слуги Народа", – говорится в сообщении.

По данным источника, салаты обойдутся народным избранникам от 100 грн до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн. При этом за алкоголь придется заплатить порядка 3000 за бутулку водки, до 1500 грн за коктейль и до 35 тыс. грн за бутылку виски.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фракция партии "Слуга народа" потратит на новогодний корпоратив порядка 1 млн грн, о чем заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

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