Запросили жилье в Киеве 35 из 38 судей: ВАКС выдали 65 млн грн на квартиры

Судьям Высшего антикоррупционного суда Украины купят служебные квартиры, на которые выделили 65,5 млн гривень.

Об этом со ссылкй на решение собрания судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС от 8 октября пишет "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что в жилье нуждаются 35 и 38 судей. Так, 45379 тысяч грн пойдет на покупку служебных квартир для судей первой инстанции Антикоррупционного суда, а еще 20 077,600 грн – на жилье для судей АП ВАКС.

ВАКС выдали 65 млн грн на квартиры для судей

Максимально возможная стоимость, по которой предполагается приобрести квартиры, составляет 2,5 млн грн за одну.

В ВАКС уведомили, что средства на закупку жилплощади были выделены из бюджета раньше по статье "Капитальное строительство (приобретение) жилья".

Судьям для того, чтобы получить жилье, достаточно будет подать председателю соответствующее заявление. Проживать в служебных квартирах могут не только судьи, но и члены их семей. При этом жилье предоставляется в пользование в Киеве и пригородах.

Судьям ВАКС купят квартиры в Киеве krilyatv.ru

Если судья обзаводится собственной жилплощадью, в течение 10 дней он обязан предупредить об этом жилищно-бытовую комиссию суда. После прекращения работы в ВАКС судья должен выселиться из служебной квартиры. Не могут быть выселены только лица, проработавшие в суде больше десяти лет.

Кроме того, служебное жилье судей по закону подлежит круглосуточной охране (при наличии соответствующего заявления судьи).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в ВАКС запланировали зарплатный фонд в размере 4 млн грн. Их должны разделить на 130 сотрудников.

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