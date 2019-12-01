Судебные тяжбы вокруг "Укртелекома" негативно влияют на компанию - СМИ

Судебная волокита вокруг "Укртелекома" может стать убийственной для компании, которую инвестор вывел на конкурентный уровень и сделал прибыльным предприятием. Об этом говорится в материале Gazeta.ua.

Издание напомнило, что пока правительство строит планы большой приватизации, от которой ожидает поступлений в бюджет в размере от 5 до 12 млрд грн, Фонд госимущества продолжает оспаривать в суде успешные результаты приватизации "Укртелекома".

Продажа "Укртелекома" в 2011 году принесла государственному бюджету 10,6 млрд долларов и стала вторым по успешности примером в истории отечественной приватизации после "Криворожстали". На момент приватизации компания была убыточной.

"Это соглашение все считают очень выгодным - на тот момент (покупка состоялась в 2011 году) стоимость актива уже шла вниз. Проводая телефонная связь - главная услуга, которую предоставляло предприятие, - вытеснялась современными мобильными технологиями. И риск того, что гигантская компания окажется "за бортом" прогресса и самого рынка, был очень велик", - отмечает издание.

Авторы материала считают, что продажа "Укртелекома" стала переломным моментом для компании, поскольку благодаря инвестициям владельца она смогла выйти на новый уровень развития.

"Инвестор вливает в подъем компании сотни миллионов долларов - и это дает быстрый эффект. Из стабильно убыточного в течение нескольких лет "Укртелеком" становится компанией прибыльной, осваивает новые направления, начинает предлагать новейшие продукты, активно развивается и использует свое преимущество – плотное присутствие во всех уголках страны - для роста показателей", - сообщает издание.

По мнению опрошенных изданием экспертов, на этом фоне судебные тяжбы вокруг сделки по продаже "Укртелекома", которые сейчас вышли на новый, уже третий виток, могут стать убийственными - как для самого предприятия, так и для других компаний, приватизируемых и даже для уже приватизированных.

"Если инвесторов где-то заставляют жить и работать, как на пороховой бочке, они вряд ли захотят развивать бизнес в такой стране", - отмечает автор материала.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн (в 5 раз больше, чем при первой приватизации), вторая в 2011 году - 10,6 млрд грн.

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