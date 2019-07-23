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Кремль накажут за Крым: Россию обязали выплатить "Ощадбанку" крупную сумму

14.7т Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, которая конфисковала крымские активы банка в размере 1,1 млрд долларов.

Решение суда принято на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж, Франция) о взыскании с России в лице Министерства юстиции компенсации за экспроприацию активов финансового учреждения, сообщает Finbalance.

Кроме того, Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с Москвы процентов, начисляемых с марта 2014 года до полной выплаты РФ задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

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При этом "Ощадбанк" констатировал, что решение арбитража в споре с Россией может быть принудительно исполнено в 154 государствах, в частности, за счет:

  • госсобственности РФ, которая используется в коммерческих целях и соответственно не имеет специального иммунитета;

  • через "замену кредитора" (в отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором);

  • за счет собственности госкомпаний РФ.

Также украинский госбанк уточнил, что Российская Федерация может инициировать процедуру отмены вынесенного арбитражного решения, которая, однако, является достаточно длительной и сложной.

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма "Ощадбанк"
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Hartman Martha
Hartman Martha
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Хорошая новость ,надо щемить расейских ворюг всеми доступными методами.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В 2015 году Британия "подарила" украине 55 списанных и ни на что не годных броневиков Saxon по 51000 фунтов за штуку. И где они теперь?Что-то х@хли про них молчат...
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