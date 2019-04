"Суд обманули!" Коломойский намекнул на дальнейшие планы на ПриватБанк

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что Лондонский суд не признал юрисдикцию по делу о национализации финучреждения из-за того, что ему предоставили неверные доказательства.

Такое заявление он сделал в интервью "Экономической правде". "Суд обманули. Больше 2,5 млрд долларов (средства, которые якобы были выведены из банка с учетом процентов. — Ред.) никогда банк не покидали и были внутри банка. В тот же день, когда эти деньги брались, они заводились обратно. Это было хеджирование. Деньги из банка не уходили", - заявил олигарх.

Он отметил, что суд признал сомнительными операции на несколько сотен миллионов, но, по его словам с ними тоже нет никаких сомнений.

"Если судом будет установлено, что что-то неправильно было сделано, незаконно (о национализации. – Ред.). Будем как-то договариваться, решать или судиться. Не обязательно же сразу судиться", - считает Коломойский.

Игорь Коломойский Деловая столица

Он также указал, что не собирается возвращать ПриватБанк себе, но будет требовать с государства возвращения 2 млрд долларов.

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - заключил экс-владелец банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсацию за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

Ранее международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал