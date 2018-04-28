Субсидию могут потерять 2 млн. украинцев: кого и как проверят

Кабинет министров Украины в пятницу, 27 апреля, принял решение, согласно которому уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами. При этом отмечается важный нюанс - сначала проведется проверка для того, чтобы решить, кому она реально положена.

Таким образом, сделан шаг к монетизации субсидий, передает Правительственный портал.

"Те, кто действительно нуждается в помощи, будут ее получать и в дальнейшем. Однако люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков", - сказано в тексте.

В результате, отмечают эксперты, субсидию могут потерять до 2 млн. украинцев.

На что будут обращать внимание:

Предметы роскоши и доходы от аренды

Отныне если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не назначат.

Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Большие дома и квартиры

С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

Теневая занятость

Теперь тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А тем людям трудоспособного возраста, кто претендует на субсидию, но не регистрируется как безработный, потому что на самом деле работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривен.

"С целью стимулирования энергосбережения также с 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопление - 30 кВт на 1 м2 площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%", - сказано в пояснении Кабмина.

Важно знать и то, что внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

Также упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных общин. Отныне ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельских и поселковых советов.

Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Так как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же - до 1 сентября - подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Правда, выбрать способ получения средств надо самостоятельно.

Как сообщал "Обозреватель", Министерство финансов разработало новый проект верификации всех получателей субсидий, пенсий и любой помощи от государства. Последний этап проверки будет уже после того, как помощь перестанут предоставлять. И проверять смогут еще 3 года.