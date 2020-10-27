Субсидии после начала отопительного сезона: как оформить и получить
Украинцы смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и после начала отопительного сезона. Подать заявление на получение выплат можно до 15 декабря.
Документы можно отправить тремя способами: оставить заявление и декларацию в дистанционном почтовом ящике, переслать документы по почте или посетить сайт Министерства социальной политики. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Для получения субсидии нужно иметь следующие документы:
паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление;
декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных;
справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи;
трудовую книжку (для членов семьи, которые не работают);
идентификационный номер;
расчетные книжки за коммунальные услуги.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.