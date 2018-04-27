Субсидии нет, а проверяют еще 3 года: Минфин разработал новую верификацию

Министерство финансов разработало новый проект верификации всех получателей субсидий, пенсий и любой помощи от государства. Последний этап проверки будет уже после того, как помощь перестанут предоставлять. И проверять смогут еще 3 года.

Об этом говорится в материале "Обозревателя". Создать единую информационную платформу, куда будет стекаться информация из разных реестров, госведомств – первое, что необходимо сделать для качественной верификации, уверены в министерстве.

Если законопроект примут, информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Проверять будут в три этапа: до того, как дать помощь, во время получения помощи и после. Согласно законопроекту, если, например, субсидиант начал зарабатывать больше и потерял право на скидку, Министерство финансов имеет право еще три года после этого следить за ним. "Разрешается верификация информации о реципиентах, которые не получают помощь в период до 3 лет", - говорится в законопроекте.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, у кого в Украине заберут субсидии.