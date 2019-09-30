Главная Новости
30 сентября • обновлено в 09:40
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар в Украине подорожает в два этапа: когда и на сколько

14.1т Читать материал на украинском

Курс доллара в Украине до конца 2019 года вырастет в два этапа и достигнет показателя 27-27,5 грн/$.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил экономист Игорь Гарбарук. Эксперт отметил, что в некоторых киевских обменниках сегодня можно увидеть курс 23,9 грн/$.

"Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайших две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября еще больше. До конца года мы, скорее всего, по всем прогнозам выйдем 27-27,5 грн/$", – считает экономист.

Новости
Госбюджет-2020: экономист указал на проблему с курсом доллара

"Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 млрд грн только от одних облигаций внутреннего государственного займа, когда заробитчане на 13% увеличили переводы в Украину, когда наше зерно на 42% больше начало продаваться, когда на 19% дали черные металлы увеличение экспорта, когда доллара намного больше, чем на него пропозиция, укрепление гривни будет происходить", – добавил он.

При этом Гарбарук отметил, что укрепление гривни в Украине, скорее всего, не приведет к снижению цен.

Доллар в Украине подорожает в два этапа: когда и на сколько

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гривня в 2019 году заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты.

В проект государственного бюджета на 2020 год заложен курс доллара 28,2 грн/$.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Курс валют Валютный рынок Обмен валют
Персона
Игорь Гарбарук
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
3
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel