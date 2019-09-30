Доллар в Украине подорожает в два этапа: когда и на сколько

Курс доллара в Украине до конца 2019 года вырастет в два этапа и достигнет показателя 27-27,5 грн/$.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил экономист Игорь Гарбарук. Эксперт отметил, что в некоторых киевских обменниках сегодня можно увидеть курс 23,9 грн/$.

"Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайших две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября еще больше. До конца года мы, скорее всего, по всем прогнозам выйдем 27-27,5 грн/$", – считает экономист.

"Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 млрд грн только от одних облигаций внутреннего государственного займа, когда заробитчане на 13% увеличили переводы в Украину, когда наше зерно на 42% больше начало продаваться, когда на 19% дали черные металлы увеличение экспорта, когда доллара намного больше, чем на него пропозиция, укрепление гривни будет происходить", – добавил он.

При этом Гарбарук отметил, что укрепление гривни в Украине, скорее всего, не приведет к снижению цен.

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гривня в 2019 году заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты.

В проект государственного бюджета на 2020 год заложен курс доллара 28,2 грн/$.

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