Такое не летает, или В огороде бузина, а в Кабмине – "бизнес-ангелы"?

Завершаю краткий обзор очень толстой "как бы программы" КМУ на ближайшие 10 лет.

Как вытекает из документа (а речь о правительственной "Национальной экономической стратегии 2030"), одним из ответов государства "на текущие вызовы" является повышение уровня пенсионного обеспечения "в частности, путём проведения ежегодной индексации пенсии, дополнительных социальных выплат пенсионерам старше 75 лет". Но почему именно 75? Не потому ли, что, согласно данным того же документа, средняя продолжительность жизни — 71,7?

Кстати, пенять только на демографию нечестно. В Греции, например, соотношение пенсионеров и работающих ещё выше, чем у нас. Но средняя пенсия при этом выше почти в 15 раз!

При этом предлагается увеличить объём активов накопительного пенсионного обеспечения до 25 % ВВП. А увеличить с какого уровня? Каков объём этих активов накопительного (!) обеспечения сейчас? Или сначала эту систему ещё предстоит создать вместо действующей солидарной, а потом уже увеличить до невиданных высот? И как эти правительственные предложения – 2030 сочетаются с правительственным же заявлением о том, что через 15 лет пенсий, возможно, вообще не будет? Или не будет тех, что сейчас, зато будут новые? С этого места хотелось бы поподробнее…

Где в программе прячется невидимая грань между фантастикой и реальностью? Например, "бизнес-ангелы" для национального бизнеса — это из какого жанра? Это "подход" (так написано), предложение (так тоже написано), размышление, прогноз, ироническая шутка или, может, секта? Уряд ещё на земле или уже где-то там?

Гораздо больше ценности, чем в необъяснённых и не вполне ясных прожектах, в констатации в той программе печальных фактов. Вот некоторые из них.

Украина получила в 2019 г. почти в 3 раза меньше прямых иностранных инвестиций, чем Польша.

Из другой области: степень износа тепловозов — 98 %, электровозов — 94 %, пассажирских вагонов — 93 %. Но, видимо, дорогие наши члены Набсовета "Укрзализниці" знают лучше и в курсе больше.

По поводу амнистии. Предлагаемая амнистия капитала основывается на опыте, самый удачный из которых — итальянский — дал результат ниже планировавшегося в двенадцать с половиной раз (в Бельгии — в 17, в Испании — в 50. В Германии, правда, всего в 5, но этот опыт в "успешные" не вошёл ввиду совсем малой абсолютной цифры; просто немцы не так много и ожидали). Нет, я не против и амнистии, и хотя бы того эффекта, что она даст, лишь бы запланированный эффект не оказался вбит в бюджет государства — а то потратим раньше, чем получим, и подсчитав — прослезимся…

Налог на прибыль в Украине платит 5–10 % компаний. При этом 85 % поступлений этого налога обеспечивает 1 % компаний (т. е. остальные 99 % предприятий обеспечивают лишь остальные 15 % от налога на прибыль). Причём 25 % предприятий вообще являются убыточными. А теперь — к началу абзаца: если убыточные составляют всего 25 %, то почему платят налог на прибыль только до 10 % Где остальные 65 %? У них у всех ровно 0? 0 грн 00 коп. — ни убытка, ни облагаемой прибыли? Или они все освобождены? Ну хоть это можно было объяснить? Или достаточно оказалось констатации?

Накопленные убытки, констатируется дальше, составляют 1,4 трлн грн. Но почему бы в таком случае не предложить столь убыточным хозяевам отдать их убыточные фирмы и освободить себя от дальнейших убытков? Ещё и заплатить им за это стоимость их предприятий, рассчитанную обратным счётом исходя из прибыли, определённой по их отрицательному налогу? Интересно, что они скажут? Правительство констатирует столь колоссальные убытки (в воюющей, между прочим, стране!), как будто оно тут ни при чём, и просто смотрит на это со стороны, не будучи способным разобраться в причинах! Это убыточные гос? А где Фонд госимущества? Частные? А кто покрывает за свой счёт убытки, как долго и зачем? Это просто организованная недоплата в бюджет? А где налогово-прокурорские органы? Но ни аудиторская, ни программно-прогнозная часть "Стратегии" ответов на эти вопросы не даёт.

Касательно фондового рынка. По уровню рыночной капитализации публичных национальных компаний, а также по количеству публичных компаний, акции которых торгуются на биржах, Украина отстаёт от Румынии, Казахстана, Нигерии и Египта, не говоря уже о совсем далеко от нас ушедшей Турции; страны "настоящие" даже не называю.

Даже если верить картинке, то наши ближайшие соседи по ВВП на душу населения (Правительство приводит "свежайшие" цифры 2010 года!) — Кот-д’Ивуар, Гана, Гондурас, Нигерия, Боливия (у них ещё ниже), Сальвадор, Белиз, Гвиана, Эквадор (у них — выше), а по производительности труда в промышленности — Гана, Мали, Гондурас (хуже), Камерун, Кения, Белиз, Боливия (лучше), Сальвадор, Кот-д’Ивуар, Уганда, Гвинея, Гаити, Нигерия, Мавритания, Гвиана (намного лучше). Или неправильная картинка…

О регионах. Области, где валовый региональный продукт на душу населения ниже среднего по Украине и составляет от него менее 75 %, — по мере улучшения, т. е. от меньшего % к большему: Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Ровенская, Херсонская, Ивано-Франковская, Волынская, Хмельницкая, Житомирская и Сумская. С лучшими показателями — тоже по возрастанию: Харьковская, подконтрольная часть Донбасса, Киевская, Днепропетровская, Полтавская, лидер — г. Киев (с большим отрывом).

Что касается здравоохранения (движение по цифрам — как правило, в том же порядке, в каком они в документе, так что логику искать тут не надо), то весьма интересно сравнить Украину с Румынией: у нас госзатраты на охрану здоровья в расчете на душу населения в 2019 г. составили 119 долларов, в Румынии — 749.

Мрачно всё это. И просвет не виден. Из "Стратегии" его не видно тоже. Как и самой стратегии…