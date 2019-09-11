Стало известно, во сколько обошлось празднование Дня Независимости от Зеленского

Министерство культуры Украины потратило на проведения торжеств по случаю Дня Независимости в Киеве 259,6 тысяч гривень.

Об этом свидетельствуют данные в ответе ведомства на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что подготовку и проведение торжеств 24 августа 2019 на Майдане Независимости поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

В Минкульте отметили, что средства выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки. Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 000 гривень, 113 500 – на оплату приглашенных коллективов.

Во сколько обошелся День Независимости от Зеленского

Украинская правда

В Киевской городской государственной администрации заявили, что День независимости обошелся столице в 290 тысяч гривень. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

Примечательно, что Минкульт не ответил, распространяется ли смета 2019-го года на марш при участии президента Владимира Зеленского и оплату услуг режиссера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко.

В Офисе президента в свою очередь заявили, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили. КГГА также опровергла денежные отношения с режиссером и хореографом. Ни одно из ведомств не ответило, заключался ли с ними договор.

Украинская правда

Направили запрос также и в Минобороны. Ведомство не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Зеленский решил не проводить.

В то же время, выяснилось, что в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривень. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю.

Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что интервью президента Украины Владимира Зеленского после 100 дней на посту, которое он дал актеру Станиславу Боклану, было снято студией "Квартал 95" за свои деньги.

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