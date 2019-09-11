Главная Новости
11 сентября • обновлено в 19:09
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Стало известно, во сколько обошлось празднование Дня Независимости от Зеленского

961 Читать материал на украинском

Министерство культуры Украины потратило на проведения торжеств по случаю Дня Независимости в Киеве 259,6 тысяч гривень.

Об этом свидетельствуют данные в ответе ведомства на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что подготовку и проведение торжеств 24 августа 2019 на Майдане Независимости поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

В Минкульте отметили, что средства выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки. Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 000 гривень, 113 500 – на оплату приглашенных коллективов.

Новости
С парадом вышиванок и молитвой за мир: как Украина встретила День Независимости

Во сколько обошелся День Независимости от Зеленского

Во сколько обошелся День Независимости от Зеленского

Стало известно, во сколько обошлось празднование Дня Независимости от Зеленского

Украинская правда

В Киевской городской государственной администрации заявили, что День независимости обошелся столице в 290 тысяч гривень. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

Примечательно, что Минкульт не ответил, распространяется ли смета 2019-го года на марш при участии президента Владимира Зеленского и оплату услуг режиссера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко.

В Офисе президента в свою очередь заявили, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили. КГГА также опровергла денежные отношения с режиссером и хореографом. Ни одно из ведомств не ответило, заключался ли с ними договор.

Стало известно, во сколько обошлось празднование Дня Независимости от Зеленского

Украинская правда

Направили запрос также и в Минобороны. Ведомство не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Зеленский решил не проводить.

В то же время, выяснилось, что в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривень. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю.

Стало известно, во сколько обошлось празднование Дня Независимости от Зеленского

Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что интервью президента Украины Владимира Зеленского после 100 дней на посту, которое он дал актеру Станиславу Боклану, было снято студией "Квартал 95" за свои деньги.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство культуры Министерство обороны Украины Кабинет министров Украины Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это размах!!! Пусть Европа видит, что Украина не нищая!!! Целых 260 тысяч!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel