"Еврономера" потеснили: в Украине "просел" рынок новых авто

После августовского максимума, продажи новых автомобилей существенно замедлили рост: в сентябре было продано 6,96 тыс. автомобилей, что на 9,5% меньше, чем в августе текущего года и на 16% меньше, чем в сентябре 2017-го. Об этом пишет UBR.ua.

Вместо ожидаемых продаж в 120 тыс. единиц новых автомобилей, по итогам года эксперты говорят о снижении продаж на 25%. Виной всему – активный завоз в Украину б/у автомобилей и пассивность властей относительно "еврономеров".

Льготные ставки акциза на ввоз б/у авто, срок действия которых истекает в конце года, существенно оживил рынок. За первые 8 месяцев 2018-го в Украину уже ввезено порядка 74 тыс. подержанных авто. За сентябрь прибавится еще 15 тыс., прогнозируют эксперты и напоминают, что в 2017-м в страну было поставлено примерно 57 тыс. б/у автомобилей.

В начале 2018-го эксперты делали ставку на рост продаж новых авто до примерно 100-120 тыс. Сейчас они будут рады, если к концу января получится "пристроить" хотя бы 90 тыс. штук. Прогнозы на 2019-й также не радужные. "С учетом неопределенности с принятием законов, регулирующих ввозные акцизы и пошлины, большинство импортеров очень осторожно подходят к планированию продаж на 2019 год. Продажи с небольшим ростом 5-10% по отношению к текущему году выглядят вполне оптимистично", — подметил директор официального дилерского центра FORD "ВиДи-Край Моторз" Виталий Дорофеев.

Как писал OBOZREVATEL, льготные ставки для б/у автомобилей в Украине продлевать скорее всего не станут. Однако могут удешевить растаможку. Парламент готовит к рассмотрению сразу два законопроекта № 8487 и 8488, которые уменьшат таможенные сборы не только с подержанных тачек, но и с новых. Их рассмотрение запланировано на 6 ноября.