США ввели новые международные санкции: под удар попали 4 страны

В понедельник, 9 декабря, США объявили о новых санкциях против 17 лиц и 29 организаций из Сербии, Кипра, Венесуэлы и Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны. Ограничения ввели в рамках "Глобального акта Магнитского".

Отмечается, что все они связаны с Агентством управления и развития Вентспилсского свободного порта, NBDA и Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса.

США ввели новые международные санкции Капитал

Попавшим под санкции физическим и юрлицам предъявили обвинения в коррупции. Также зафиксировали нарушение прав человека в Венесуэле.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.

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