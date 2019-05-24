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МирСпорт

/Новости экономики

США пригрозили наказать страны из-за курса доллара: кому грозит

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В США предложили ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые занижают курсы своих национальных валют по отношению к американскому доллару.

С такой инициативой выступило Министерство торговли США, передает "Интерфакс-Украина". "Этим мы ставим иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб промышленности США", — говорится в распространенном ведомством заявлении министра торговли Уилбура Росса.

По его словам, иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям.

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Американский доллар

Американский доллар

REUTERS

Как отмечают наблюдатели, под санкции могут подпасть товары из Китая, который США уже длительное время обвиняют в умышленном занижении курса юаня, а также Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии. Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что этот список стран может быть пополнен за счет России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. С соответствующим заявлением он выступил, приняв делегацию Соединенных Штатов. Она прибыла в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации 20 мая.

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Тема
ввозная пошлина
Место
США
Теги
курс валютдолларСША
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Ваш хозяин ввязался в игру с половиной мира,а вы всё про то мечтаете, как он из-за ваших фантазий с Россией бодаться станет.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям" правильно, все в ущерб себе должны обслуживать интересы США! Ситуация исправят или всемирный кризис, или мировая война...
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