США продадут Украине вооружения на $600 млн

США одобрили продажу Вооруженным силам Украины военной техники на сумму 600 миллионов долларов.

Об этом сообщили на сайте Агенства по вопросам оборонного сотрудничества США. Отмечается, что решение принял Государственный департамент страны.

Украина также закупит катера, пушки, акустические системы, инфракрасные радары и идентификационные системы.

Полный список оборудования, за которым обратилось украинское правительство:

до шестнадцати патрульных катеров Mark VI;

32 пушки MSI Seahawk A2;

20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR), в частности, 16 установленных и 4 запасных;

16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км;

16 систем идентификации;

40 пушек MK44, в частности, 32 установленных и 8 запасных;

коммуникационное, а также вспомогательное оборудование;

запчасти и инструменты;

технические данные и публикации;

учебное оборудование.

В агенстве отметили, что Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и других морских интересов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные нарушения со стороны оккупантов. Среди прочего она заметила и тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки границы военной техники и оружия.