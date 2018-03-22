США потратят на борьбу с Россией сотни миллионов: вскрылась сумма

Конгресс США собирается выделить $250 млн на борьбу с российским влиянием.

Об этом говорится в тексте проекта бюджета США на 2018 финансовый год, передает "Интерфакс".

"Не менее $250 млн будет предоставлено на обеспечение функционирования фонда по борьбе с российским влиянием... и программы повышения потенциала правоохранительных органов и служб безопасности государств Европы и Евразии и укрепления сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО по мере необходимости", - говорится в документе.

Новости Политолог из США предупредил об опасных провокациях Кремля

Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год была обнародована в среду вечером по местному времени. Документ предполагает расходы на сумму $1,3 триллиона, в том числе $700 миллиардов на оборонные расходы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американская разведка Stratfor заявила, что после очередной "победы" на выборах президента России Владимиру Путину предстоит сделать трудный выбор, чтобы уберечь свою страну, в первую очередь, и самому удержаться у власти.