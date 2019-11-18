Проблемы с отоплением в Украине: срыв на Львовщине назвали "первой ласточкой"

Ситуация со срывом отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области может повториться и в других городах Украины.

Об этом предупредил в эфире ObozTV эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук. По его словам, проблемы в Новом Роздоле и Новояворовске – это только "первые ласточки".

"Таких ситуаций может возникать очень много. Потому что теплоэнерго по всей территории нашего государства вынуждены выступать своеобразным буфером между бытовыми потребителями, которые не всегда вовремя оплачивают полученные услуги, и тем же "Нафтогазом", который выдвигает требования о своевременной уплате за газ", – пояснил Никончук.

По его мнению, к предприятиям теплоэнерго нужно относиться "более снисходительно" из-за "не всегда высокого уровня платежеспособности населения".

Эксперт обратил внимание, что проблемы в Новом Роздоле и Новояворовске связаны как с неуплатой за использованный газ, так и с ненадлежащим состоянием внешних магистральных инженерных сетей.

"Об этой ситуации было известно еще в августе текущего года, когда стало понятно, что предыдущий управляющий не справился с возложенными на него обязанностями", – подчеркнул он.

При этом Никончук выразил уверенность, что тепло в этих городах постараются включить как можно скорее.

"Сейчас в стремительном режиме, с помощью новых инструментов, каких-то новых рабочих групп, они будут пытаться запустить тепло и дальше уже в текущем режиме решать вопрос жизнеобеспечения", – спрогнозировал специалист.

Он напомнил, что правительство инициировало передачу Новояворовской ТЭЦ в управление группы НАК "Нафтогаз". Таким образом, компания, которая взыскивает задолженность, станет одновременно управляющим-оператором.

"Думаю, "Нафтогаз" сможет сам с собой договориться. Но там вопрос не столько к "Нафтогазу", сколько к государственной политике, которая в принципе довела до возможности возникновения такой ситуации", – резюмировал Никончук.

Отопительный сезон 2019/2020 по состоянию на 18 ноября facebook.com/MinregionUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городах Новояворовск и Новый Роздол на Львовщине сложилась критическая ситуация с отоплением. Кроме того, несколько районов остались без электричества. По состоянию на 18 ноября теплоснабжение в городах отсутствует.

Власти объявили в Новояворовске и Новом Роздоле чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук посетил ТЭЦ в Новояворовске и провел экстренное совещание. Он сообщил, что правительство инициирует передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".

По прогнозу и.о. городского главы Нового Роздола Ирины Кравец, отопление могут включить на выходных 23-24 ноября.

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