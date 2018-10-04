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МирСпорт

Сколько в среднем зарабатывают украинцы: названы суммы

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В Украине за август 2018 года средняя заработная плата составляла 8 977 грн, что в 2,4 раза больше установленной законом минимальной зарплаты в 3723 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Отмечается, что самые большие средние зарплаты украинцы зарабатывают в финансовой сфере - 16 240 грн, в сферах информации и телекоммуникации - 14 482 грн, в добывающей промышленности и разработке карьеров - около 13 013 грн.

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В тоже время, самые маленькие зарплаты в сфере здравоохранения и социальной помощи - 5 830 грн и в сфере временного размещения и организации питания - 6 113 грн.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы: названы суммы

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя зарплата по Украине в июле составляла 9 170 грн. Самый высокий рост - в столице (на 1,3 тыс. грн с начала года).

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Объекты
зарплатаУкраинаГосстатработа
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Украинцы-братья -богатые,заробляют еврозарплаты и европенсии и езДють по безвизу по всем краинам Евросоюза пить каву, кушать круасаны и слушать Венскую оперу.Дякуем Евромайдану! А в это время,клятые москали моют пшековские толчки,убирают клубнику и памперсы за европенсами. Слава быдло краине- дебилам слава!
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