Спор с "Газпромом" на $3 млрд: в "Нафтогазе" назвали дату окончательного решения

В НАК "Нафтогаз" заявили, что 25 февраля 2020 года будет вынесено решение по принудительному взысканию с российского "Газпрома" 3 млрд долларов долга.
Подробности раскрыл в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко, выразив надежду, что вердикт будет в пользу Украины.
"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Напомню, по этому решению, "Газпром" должен нам заплатить около 3 млрд", – написал он.
Спор с "Газпромом": названа дата окончательного решения
"Наша оценка – слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения – 25 февраля 2020", – добавил Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
Витренко заявил, что Россия может выплатить долг газом.
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