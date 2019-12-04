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4 декабря • обновлено в 18:56
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Спор с "Газпромом" на $3 млрд: в "Нафтогазе" назвали дату окончательного решения

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В НАК "Нафтогаз" заявили, что 25 февраля 2020 года будет вынесено решение по принудительному взысканию с российского "Газпрома" 3 млрд долларов долга.

Подробности раскрыл в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко, выразив надежду, что вердикт будет в пользу Украины.

"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Напомню, по этому решению, "Газпром" должен нам заплатить около 3 млрд", – написал он.

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Спор с "Газпромом": названа дата окончательного решения

Спор с "Газпромом": названа дата окончательного решения

"Наша оценка слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения 25 февраля 2020", – добавил Витренко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Стокгольмское решение по газу
Теги
газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну для Витренко, конечно будет премия, а для Украины - "пилотка", шо между ног которая ...
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