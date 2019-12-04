Спор с "Газпромом" на $3 млрд: в "Нафтогазе" назвали дату окончательного решения

В НАК "Нафтогаз" заявили, что 25 февраля 2020 года будет вынесено решение по принудительному взысканию с российского "Газпрома" 3 млрд долларов долга.

Подробности раскрыл в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко, выразив надежду, что вердикт будет в пользу Украины.

"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Напомню, по этому решению, "Газпром" должен нам заплатить около 3 млрд", – написал он.

Спор с "Газпромом": названа дата окончательного решения

"Наша оценка – слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения – 25 февраля 2020", – добавил Витренко.

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