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"Спокойно говорю": Разумков признал, что переписал бизнес на жену

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Новоизбранный депутат Верховной Рады, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что переписал бизнес на жену.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию НВ, передают "Українськi Новини". Политик добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.

"И переписал на жену (бизнес. - Ред.), но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", – сказал Разумков.

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Разумков переписал бизнес на жену

Разумков переписал бизнес на жену

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил что народным депутатам стоит повысить зарплату.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа бизнесмен
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