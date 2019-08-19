"Спокойно говорю": Разумков признал, что переписал бизнес на жену

Новоизбранный депутат Верховной Рады, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что переписал бизнес на жену.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию НВ, передают "Українськi Новини". Политик добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.

"И переписал на жену (бизнес. - Ред.), но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", – сказал Разумков.

Разумков переписал бизнес на жену

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил что народным депутатам стоит повысить зарплату.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!