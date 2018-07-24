Спасибо Коломойскому: в Украине подорожает вода

Из-за увеличения стоимости хлора, тарифы на воду для в Украине вырастут на 2-3%.

Об этом в эфире "5 канала" заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, отметив, что это коснется всех городов, независимо от их размера.

"Поднятие цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3%", - заявила она.

По словам Бабник, "Днепразот", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, увеличил цену на хлор с 11 тысяч грн за тонну до 47250 грн с НДС - то есть почти в 5 раз.

Чиновница также отметила, что ситуация с "Днепразотом" оживила дискуссию, относительно того, какие есть альтернативы очистки воды хлором.

"Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно приобщим науку, определим типы очистки воды для различных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода", - говорит Бабий.

Она добавила, что в каждом регионе Украины нужно по-особому подходить к очистке воды.

Напомним, 15 июня "Днепразот" полностью прекратил свою работу.

Завод Коломойского поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем.

СБУ начали расследование в отношении должностных лиц "Днепразота". Фактически, действия руководства предприятия привели к тому, что большая часть страны оказалась перед угрозой отключения воды. Также в ситуацию вмешался Кабинет министров – профильному вице-премьеру Геннадию Зубко поручили составить план и возобновить подачу хлора водоканалам.

Из-за остановки "Днепразоту" грозит крупный штраф.