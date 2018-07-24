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МирСпорт

Спасибо Коломойскому: в Украине подорожает вода

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Из-за увеличения стоимости хлора, тарифы на воду для в Украине вырастут на 2-3%.

Об этом в эфире "5 канала" заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, отметив, что это коснется всех городов, независимо от их размера.

"Поднятие цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3%", - заявила она.

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По словам Бабник, "Днепразот", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, увеличил цену на хлор с 11 тысяч грн за тонну до 47250 грн с НДС - то есть почти в 5 раз.

Чиновница также отметила, что ситуация с "Днепразотом" оживила дискуссию, относительно того, какие есть альтернативы очистки воды хлором.

"Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно приобщим науку, определим типы очистки воды для различных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода", - говорит Бабий.

Она добавила, что в каждом регионе Украины нужно по-особому подходить к очистке воды.

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Напомним, 15 июня "Днепразот" полностью прекратил свою работу.

Завод Коломойского поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем.

СБУ начали расследование в отношении должностных лиц "Днепразота". Фактически, действия руководства предприятия привели к тому, что большая часть страны оказалась перед угрозой отключения воды. Также в ситуацию вмешался Кабинет министров – профильному вице-премьеру Геннадию Зубко поручили составить план и возобновить подачу хлора водоканалам.

Из-за остановки "Днепразоту" грозит крупный штраф.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на Обозревателе.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
То есть вот так да? То есть не признаём антиукраинскую политику Порошенки? Это плохой Коломойский виноват в увеличении тарифов на газ?
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