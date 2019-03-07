''Совок перед развалом!'' В сети появились показательные фото из Донецка

В оккупированном Донецке крупнейший супермаркет "Амстор" опустел - на полках нет продуктов, а в самом магазине - покупателей.

Показательные фото опубликованы на странице "Временный Донецк" в Twitter.

"Широчайший выбор товаров в "Амсторе", просто глаза разбегаются от разнообразия!!! Сухари, яйца и уксус в изобилии и на любой изысканный вкус. Аж две кассы вчера были задействованы из-за наплыва покупателей, просто не протолкнуться!!! Шах и мат, укропы!!!"- говорится в сообщении.

На снимках видно, что некоторые из витрин вовсе закрыты. Также не функционируют и холодильники, размещенные в торговых залах. Интересно, что на фото попал только один покупатель.

Как сообщал OBOZREVATEL,в "ДНР" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов. В то время как в Украине минималка достигла 4173 грн, на неподконтрольной территории платят в 3-4 раза меньше.

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