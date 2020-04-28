Сотрудничество "Укрзалізниці" и Deutsche Bahn поставили на паузу: в Кабмине назвали причины

В Кабинете министров Украины временно приостановили проект сотрудничества между "Укрзалізницею" и крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn.

Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - подчеркнул министр.

По его словам, в любом случае нужно работать, чтобы УЗ была современной компанией, "холдингом из трех или более операторов – инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

На вопрос, находится ли трансформация УЗ тоже на паузе, Криклий ответил: "Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

По словам главы Мининфраструктуры, для публичного размещения акций УЗ "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку – нам это не интересно. IPO – да. В этом ли году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, прошлый Кабмин принял решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

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