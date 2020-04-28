Главная Новости
28 апреля • обновлено в 18:37
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Сотрудничество "Укрзалізниці" и Deutsche Bahn поставили на паузу: в Кабмине назвали причины

1.2т
Читать материал на украинском

В Кабинете министров Украины временно приостановили проект сотрудничества между "Укрзалізницею" и крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn.

Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - подчеркнул министр.

По его словам, в любом случае нужно работать, чтобы УЗ была современной компанией, "холдингом из трех или более операторов – инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

Сотрудничество "Укрзалізниці" и Deutsche Bahn поставили на паузу: в Кабмине назвали причины

На вопрос, находится ли трансформация УЗ тоже на паузе, Криклий ответил: "Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

По словам главы Мининфраструктуры, для публичного размещения акций УЗ "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку – нам это не интересно. IPO – да. В этом ли году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, прошлый Кабмин принял решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Скандал вокруг "Укрзалізниці"" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Очередное разрушительное мероприятие. Отдать тягу в частные руки - это всеравно, что отдали почтовые отправления частникам. В результате Новая почта забрала все прибыльные направления, а Укрпочте остались сёла, поселки, доставка печати и пенсий и с нее требуют сверхприбыльность. Так и частная тяга и вся эта реструктуризация. Прибыльные направления заберут, вход в вокзалы станут платными или их вообще закрою, пассажирские перевозки станут втридорога, а пригородное сообщение вообще закроют. Радуется реформам и евроинтеграции.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, При этих изменениях существующие тарифы на Интерсити покажутся копеечными по сравнению с будущими тарифами для пригородного сообщения, а межрегиональные станут дороже авиабилетов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги