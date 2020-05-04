Что объединяет Шакиру, Юлию Тимошенко и Сергея Власенко: как украинские политики стали миллионерами

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала доход от американской юридической компании Reid, Collins, Tsai LLP почти 150 млн грн в виде “компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов", а ее ближайший соратник и однопартиец Сергей Власенко задекларировал доход от этой же компании в размере 133 млн грн.

За что именно политики получили такие суммы – неизвестно. На просьбу OBOZREVATEL прокомментировать информацию в пресс-службе "Батькивщины" отказались отвечать на вопросы, сам же Сергей Власенко не ответил ни на сообщения, ни на звонки журналистов. Стоит отметить, что Reid, Collins, Tsai LLP – достаточно известная в США юридическая компания. Она, к примеру, в 2012 году подала иск на $100 млн против певицы Шакиры от имени ее бывшего парня Антонио де ла Руа.

Согласно декларации, Власенко получил средства от компании Reid, Collins, Tsai LLP тремя траншами: два раза по 57 млн и один раз – 19 млн. Каким образом украинский нардеп смог столько заработать, неизвестно.

Юлия Тимошенко же получила от американских юристов эквивалент 148 миллионов 345 тысяч грн. Информацию о том, о какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках разыскать не удалось.

Невнятные объяснения Тимошенко и версия Лещенко

Юлия Тимошенко прокомментировала выплату на своей странице Facebook. Однако ситуацию это не прояснило. Так, политик утверждает, что раскрывать детали ей нельзя, мол, запрещает закон. "Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США юридических ограничений по делу", – написала она на своей странице в соцсети.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем telegram-канале предполагает: Тимошенко пока не знает, как правильно скоммуницировать данный вопрос. Вопреки большому штату пресс-службы, она оказалась не готова дать ответ на вопрос общества, о чем идет речь.

"Также молчания может объясняться разницей во времени между США и Украиной. Сторона Юлии Тимошенко хочет согласовать публичную версию заявления с американцами, чтобы потом при перекрестном интересе журналистов компания из США не озвучила какую-то противоречивую информацию", – написал он.

Без четких объяснений, за что политики получили из Штатов целое состояние, можно только гадать, не являются ли такие огромные выплаты способом влияния на одну из парламентских фракций.

OBOZREVATEL публично обращается к политикам и их пресс-службам с просьбой ответить на вопрос журналиста и объяснить, за что компания в США перевела украинским политикам целое состояние.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко приезжает в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500.

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