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2 октября • обновлено в 15:24
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Рада оставила Шария и Ко без денег: что решили нардепы "Слуги народа"

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Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в среду, 2 октября, поддержали законопроект об отмене государственного финансирования ряда партий.

За документ №1029 во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов, из них 233 – от фракции "Слуга народа". Об этом свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

В частности, проект закона лишает денег партии, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

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Названы партии, работу которых оплатят из бюджета

Между первым и вторым чтением законопроекта №1029 народные депутаты вносили предложения об отмене этих норм. Однако во время голосования на заседании парламента все правки были провалены.

Итоговый документ предусматривает, что ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду.

На сегодняшний день этот коэффициент составляет две сотых. Однако право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Монобольшинство поддержало законопроект об отмене государственного финансирования

Монобольшинство поддержало законопроект об отмене государственного финансирования

Монобольшинство поддержало законопроект об отмене государственного финансирования

Монобольшинство поддержало законопроект об отмене государственного финансирования

Монобольшинство поддержало законопроект об отмене государственного финансирования

Монобольшинство поддержало законопроект об отмене государственного финансирования

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сайте президента зарегистрировали петицию об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
получается те украинцы кто проголосовал за партии не набравшие 5% будут оплачивать работу партий которые им не нравятся. в европе такого нет. украина ты точно к демократии стремишься?)) даже в мордоре порог 3% и при этом у кого ниже 3% все равно получают финансирование за каждый голос по пониженной ставке
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руденко евгений
руденко евгений
поддерживаю...
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филипп филипыч
филипп филипыч
руденко евгений, а кто голосовал за менее 5% партии? им каково?
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