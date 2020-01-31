"Слуга народа" назвала главную задачу легализации казино в Украине

Член налогового комитета Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина заявила, что цель законопроекта о легализации казино в Украине – убрать игровые автоматы с улиц.

"Они будут в гостиницах 3, 4, и 5 звезд, с определенным номерным фондом. Главная цель – убрать автоматы с улиц, будем надеяться, что это сработает", – сообщила Володина в интервью OBOZREVATEL.

По ее словам, большинство коллег поддерживают идею классической лотереи – никаких VLT-аппаратов.

"Эти аппараты – аналог игрового автомата, тут нужна абсолютно другая лицензия. Кроме того, по какой-то причине лотерейщики просят для себя отдельный закон. Я считаю это неприемлемым, так как все мы понимаем как серый рынок работал последние годы. Все должны быть в равных условиях", – отметила Володина.

Член налогового комитета Верховной Рады также добавила, что отстаивает полный запрет на рекламу с 6 утра и до 23, запрет на вывод капитала ближайшие пять лет, возможность направлять доходы страны от этого бизнеса в регионы и другие нормы, которые несут большую социальную нагрузку.

"Этот бизнес – токсичен, в каком бы виде не был легализован, так что необходимо в первую очередь думать о защите граждан и доходах бюджета. Никаких послаблений для этой сферы быть не может", – резюмировала Володина.

Большинство народных депутатов поддерживают идею классической лотереи

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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