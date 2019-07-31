SkyUp запустит рейсы в ЕС сразу из трех городов Украины

SkyUp Airlines осенью откроет три регулярных маршрута из Киева, Львова и Харькова в города Чехии.

В частности, с 17 октября лоукостер запустит рейсы из Харькова и Львова в Прагу, сообщает Avianews.

По обоим направлениям полеты будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Минимальная стоимость билетов с учетом перевозки лишь ручной клади на маршрут Львов-Прага начинается от 992 грн в одну сторону, Харьков-Прага – от 1501 грн в одну сторону.

Уже с 22 октября SkyUp полетит из Киева в город Пардубице, который находится в 125 км от Праги.

Вылеты будут проходить трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билетов начинается от 1247 грн в одну сторону.

Для пассажиров, которые намерены прибыть в Прагу, SkyUp планирует организовать трансфер из аэропорта Пардубице.

Заявленная SkyUp стоимость билетов на такой автобус составит 3 евро в одну сторону и 5 евро туда-обратно.

SkyUp Airlines осенью откроет три регулярных маршрута из Киева, Львова и Харькова в города Чехии Airlines Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

1 июля стало известно, что жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого суд приостановил лицензию авиакомпании.

Причиной отказа Пасенко указала, что никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

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