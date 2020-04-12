В киевском регионе аренда двухкомнатной квартиры стоит столько же, сколько снять четыре трехкомнатных на Волыни или Житомирщине.

Об этом сказано в материале UBR. Отмечается, что украинцы ринулись снимать загородные дома и дачи на время карантина.

Сильнее всего в I квартале 2020 года активизировались арендаторы из таких областей:

Тернопольской области – количество тех, кто отзывался на объявления, увеличилось на 25%;

среди людей в поисках домов стало больше жителей Киевской области – на 9% по сравнению с прошлым кварталом, но и предложений для них также стало больше на 22%, в то время как почти по всей Украине наблюдается некоторый спад количества предложений.

Активизировались и собственники недвижимости. В той же Киевской области по сравнению с мартом 2019 года здесь стало больше предложений по аренде жилья за городом на 5%.

Также рост предложений можно заметить на Херсонщине – 4%.

Почти в половине регионов Украины стали чаще предлагать в аренду небольшие дома – до 4 комнат.

Стоимость аренды загородных домов напрямую зависит от региона.

По данным I квартала, дороже обошлось бы пожить на даче или в коттедже в Киевской области – здесь в среднем просят почти 28 000 грн/мес. По сравнению с IV кварталом цены выросли на 28%.

А вот бюджетными предложениями могут похвастаться Сумская и Харьковская области. Здесь провести время на загородной фазенде можно всего за 2000 грн/мес. Более того, по сравнению с прошлым кварталом цены во втором регионе упали на 1000 грн.

Цены на аренду жилья на карантине

Выгоднее сейчас арендовать загородное жилье в Одесской области, ведь здесь дома подешевели на 12% по сравнению с мартом прошлого года. В среднем арендная плата в месяц здесь сейчас составляет 15 000 грн.

Сэкономить могут и жители Житомирщины – если год назад арендодатели просили 3350 грн за аренду дома, то сегодня его можно снять за 2200 грн/мес.

Есть и регионы, в которых произошло небольшое подорожание.

Например, больше всего поднялась стоимость в Киевской области, где ищут как маленькие, так и большие дома. По сравнению с мартом прошлого года цены здесь увеличились более чем на 50%.

Также больше стали просить арендодатели на Закарпатье – придется переплатить на 5100 грн по сравнению с этим же месяцем в 2019-м.

Доложить придется и за аренду дома на Волыни – 3000 грн, во Львовской и Николаевской областях — по 2400 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, вУкраине из-за карантина спрос на аренду упал на 70%, квартиры на длительный срок упали в цене на 30%, а посуточная аренда – в два раза. Эксперты советуют: для тех, кто уже давно думал поменять съемное жилье, карантин – лучший период.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram