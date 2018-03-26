Сколько платят за коммуналку в Украине и ЕС: подорожает все

В Украине уже вскоре могут повысить тарифы на электроэнергию, газ, в результате подорожают холодная и горячая вода, отопление. Действующий тариф на "ток" в 1,5 раза ниже экономически обоснованного, однако в Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пообещали "выровнять" цены только к лету 2019-го.

В то же время стоимость газа правительство должно пересмотреть уже в ближайшие недели. Скорее всего, в новый отопительный сезон украинцы войдут уже с подорожавшими голубым топливом и отоплением.

"Обозреватель" выяснил, сколько платят за коммуналку в ЕС и как могут вырасти тарифы в Украине.

Импортный паритет: как отличаются цены

Электроэнергия: подорожание от 20% до более 50%. Стоимость электроэнергии в 2018 году должна подняться на 20%, говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В НКРЭКУ, которая устанавливает тариф, соглашаются: действительно, украинцы за "ток" платят меньше, чем должны. Так, если пересчитать действующий тариф с учетом инфляции, роста зарплат, подорожания оптовой электроэнергии, окажется, что цена должна быть в 1,5 раза выше. Экономически обоснованная стоимость 1 кВт*час – 251 коп. В то время как украинцы покупают кВт*час при потреблении менее 100 кВт*час/месяц всего 90 коп., а за каждый следующий киловатт – 168 коп.

Однако, как стало известно "Обозревателю", стоимость электроэнергии НКРЭКУ в этом году пересматривать не планирует. Скорее всего, тариф на "ток" пересмотрят только после запуска рынка электроэнергии. Электроэнергия в Украине одна из самых дешевых в Европе. Так, по данным Евростата, средняя цена в ЕС – 656 коп. за 1 кВт*час, в Румынии – 368 коп. за 1 кВт*час, а в Германии – 982 коп.

Газ: подорожание от 12% до более 60%. По действующей до апреле формуле расчета тарифа на газ стоимость голубого топлива должна увеличиться на 62%. Правда, на данный момент правительство разрабатывает новую методику расчета тарифа, поэтому такого резкого скачка цен, скорее всего, не будет.

В конце прошлого года представитель МВФ в Украине Йост Люнгман в очередной раз напомнил – удерживание тарифа на газ на уровне импортного паритета является "обязательством Украины по программе, которую поддерживает МВФ". Или Украина пересмотрит стоимость газа, или придется справляться без очередного кредитного транша. А в условиях, когда на следующие несколько лет приходятся большие платежи по старым долгам, справиться без фонда будет сложно.

Если из тарифа исключат расходы на транспортировку из Дюссельдорфа и изменят расчетный период, то стоимость голубого топлива может вырасти для украинцев на 12-14%. Даже с учетом значительного подорожания в прошлые годы, газ в Украине один из самых дешевых. Так, в Румынии один кубометр обходится в 10,68 грн, в Польше – 14,24 грн, в среднем по ЕС – 19,62 грн, а в Украине – всего 6,9 грн.

Какие коммунальные услуги и почему могут подорожать в Украине

Тарифы на коммунальные услуги связаны между собою. Так, если поднять стоимость электроэнергии, то увеличатся цены на холодную и горячую воду. Если же повысить тариф на газ, то пропорционально подорожают отопление и горячая вода.

На данный момент стоимость коммунальных услуг рассчитывают сами предприятия. Свои расчеты они направляют в НКРЭКУ, там их проверяют и утверждают. Исключение – тариф на голубое топливо. Стоимость газа в Украине определяет Кабинет министров.

Для примера "Обозреватель" рассчитал, как могут изменится цены на услуги, если газ подорожает на 14%. Так, в Киеве стоимость отопления в квартире площадью 40 квадратных метров может подорожать с 2337 до 2664 грн, горячая вода с 367 до 441 грн, а газ – с 70 до 79 грн. При расчете использовались нормативы потребления для семьи из трех человек.

Расходы на коммунальные услуги заложены в себестоимости большинство товаров и услуг. Повышение тарифов может спровоцировать ускорение инфляции. В то же время в НКРЭКУ уверены, что коммунальные услуги в Украине должны продаваться по своей реальной стоимости. А тем украинцам, у которых не хватает денег на оплату счетов, рекомендуют оформить субсидию.