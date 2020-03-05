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5 марта • обновлено в 17:19
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Скандальный законопроект о труде отозван новым правительством

1.9т
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Новое правительство отозвало законопроект №2708 о труде, который был предложен предыдущим Кабмином, но не был рассмотрен парламентом.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Подчеркнем, что законопроект о труде предусматривает, что работодатели по своей инициативе смогут увольнять сотрудников, но лишь на тех основаниях, которые будут прописаны в трудовом договоре.

Кабмин

Кабмин

Delo.ua

Согласно поданной информации, закон был отозван 4 марта. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале парламента.

Отметим, что в течение 3-4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс Кабинет министров Украины
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