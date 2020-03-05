Скандальный законопроект о труде отозван новым правительством

Новое правительство отозвало законопроект №2708 о труде, который был предложен предыдущим Кабмином, но не был рассмотрен парламентом.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Подчеркнем, что законопроект о труде предусматривает, что работодатели по своей инициативе смогут увольнять сотрудников, но лишь на тех основаниях, которые будут прописаны в трудовом договоре.

Кабмин Delo.ua

Согласно поданной информации, закон был отозван 4 марта. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале парламента.

Отметим, что в течение 3-4 марта правительство Гончарука внесло в Раду 15 проектов законов и постановлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

На сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ).

В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников. Из-за этого часть граждан раскритиковала проект.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине " права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что новый Трудовой кодекс не разрешает работодателю увольнять сотрудников без объяснения причины.

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