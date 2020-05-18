Тендер по питанию в "Интерсити" отменили после резонанса и уволили организаторов

"Укрзалізниця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов после того, как общественность обратила внимание на неравноценные условия для участников предыдущих торгов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он также подчеркнул, что руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" было отстранено от выполнения слухбових обязанностей, поскольку не смогло создать прозрачность отбора контрагента.

Криклий обратил внимание на то, что торги нужно было проводить через программу госзакупок ProZorro.

"Если нужно ускорить процедуру, то обеспечьте, в первую очередь, ее ПРОЗРАЧНОСТЬ, а не снимайте после первого круга предоставления ценовых предложений. Все мы видели, как проходят аукционы, когда цены существенно увеличиваются от стартовых и идут ожесточенные бои. Почему здесь этот принцип не был обеспечен? Спасибо всем, кто обратил внимание на этот конкурс и оперативно отреагировал. Очень надеюсь, что "Укрзалізниця" приложит все усилия, чтобы провести новый конкурс прозрачно", – написал министр.

Что вызвало скандал вокруг "Укрзалізниці"

Победителем тендера на обеспечение питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+" стала никому не известная компания "Гринед" без соответствующего опыта в предоставлении подобных услуг.

"Гринед" обошла в конкурсе такие известные компании, как WOG и Socar, а "дочка" австрийской компании "До Энд Ко" и вовсе покинула конкурс еще во время торгов. Ее представители заявили, что то, что происходило на конкурсе, не имело ничего общего с экономикой и качеством обслуживания.

Питание в "Интерсити" ua.news

По информации СМИ, компания "Гринед" своей победой обязана Вячеславу Горбатко, который ранее уже обеспечил победу в тендере на обслуживание пассажиров VIP-терминала аэропорта "Борисполь" компании "Тили Лтд".

Сейчас Горбатко является начальником Управления ресурсного обеспечения "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЗШК). Он входил и в состав конкурсной комиссии скандального тендера.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый Кабмин принял решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG.

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

28 апреля во Кабмине временно приостановили проект сотрудничества между "Укрзалізницею" и крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn.

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