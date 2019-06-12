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Скандал со SkyUp: правительство вмешалось в ситуацию

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с лишением лицензии Баришевским судом Киевской области украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров в среду, 12 июня. "Я обращаюсь с просьбой и даю поручение - разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании. И все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества и безопасности, компания продолжала функционировать", - сказал премьер.

Он обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить по всем подобным случаям персональное письмо на его имя для всех органов судебной власти, причастных к таким ситуациям, чтобы каждая из них была рассмотрена.

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